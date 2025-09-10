طريقة عمل كبسة الفراخ بمذاق شهي.. اعرفها

تعد كبسة الدجاج من الاكلات الخليجية الشهيرة التي زاد انتشارها خلال العقود الاخيرة في عدد كبير من البلدان.

نعرض لكم طريقة عمل كبسة الدجاج من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كبسة الدجاج

دجاج

سمن

زيت

لومي

قرفة عيدان

ورق لورا

قرنفل

حبهان

فلفل أسود حصى

بصل مفروم

ثوم مفروم

صلصة طماطم

طماطم مفرومة

ماء

ملح

فلفل أسود

بهارات كبسة

مكعبات مرقة

أرز بسمتي

طريقة عمل كبسة الفراخ

شوحي الدجاج في طاسة بها سمن وزيت ثم ضعي جميع البهارات والبصل المفروم والثوم والطماطم والصلصة وقلبيها جيدا.

ضعي الأرز وقلبيه مع المكونات ثم أضيفي الماء وغطي الحلة واتركيها حتي النضج ثم اغرفي الكبسة وقدميها.