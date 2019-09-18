مستقبل وطن ينظم ندوات تثقيفية وشوادر خدمة المواطنين بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات حيث نظمت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة ندوة تثقيفية حول أهمية دور المحليات في الحياة السياسية بمركز شباب منشأة ناصر فضلا عن إفتتاح صالة ألعاب رياضية وترفيهية للأطفال بمدينة الشروق بحضور قيادات الحزب واقامت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة بإقامة عدة منافذ لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمراكز العياط - أوسيم - البدرشين - الصف).



ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الغربية عدة قوافل طبية بمختلف التخصصات التوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمراكز المحلة الكبرى - سمنود - قطور) واقامت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية بإقامة عدة منافذ لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة بمراكز كفر صقر - بلبيس - منيا القمح - فاقوس) واقامت أمانة الحزب بمحافظة مطروح عدة منافذ لبيع اللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة ب ( أمام مستشفى سیدی برانی - شارع البحر بمرسي مطروح) .



كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة دمياط دورة تدريبية للسيدات على صناعة المشغولات اليدوية بمركز شباب مدينة دمياط الجديدة وقامت أمانة الحزب بمحافظة السويس بتوزيع حقائب مدرسية بالمجان بقرية جنيفة بحي الجناين فضلا عن رفع كفاءة وصيانة بعض المباني بمدرسة الشهيد سليمان خاطر بذات المنطقة وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم معرض لبيع الحقائب المدرسية بأسعار مخفضة ب (قرية السنباط بمركز الفيوم - منطقة الجمهورية بمدينة إطسا).



ونظمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا بتنظيم عدة قوافل طبية بمختلف التخصصات التوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بقري ( قزمان - القاضي ) بمركز المنيا وقامت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج بإقامة عدة منافذ لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة (الدويرات - الحريزات الغربية - الباجية) بمركز المنشاة ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الوادى الجديد ندوة تثقيفية حول تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسي بمركز شباب بولاق بمركز الخارجة وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط بإفتتاح معرض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بقرية كردوس بمركز صدفا وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة أسوان بافتتاح معرض لبيع الزي المدرسي بأسعارمخفضة بجوار مجلس مدينة إدفو .