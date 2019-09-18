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اقتصاد

غدا.. انطلاق معرض كرافيتي بازار للحرف اليدوية بالإسكندريه

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:16 م
الحرف اليدوية
الحرف اليدوية
ولاء عبد الكريم
تنطلق غدا الخميس فاعليات معرض "كرافيتي بازار"، الذي تنظمه غرفه الحرف اليدويه باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع نادي سبورتنج بالإسكندرية.

وأشار مسعد عمران رئيس مجلس إدارة غرفه الحرف اليدويه باتحاد الصناعات المصرية، الى أن المعرض يشارك فيه عدد كبير من القطاعات الحرفية بالغرفه بهدف دعم القطاع وفتح الأسواق لهم بالمحافظات.

وأكد عمران ، أن مجلس إداره الغرفه يستهدف دعم العاملين بالقطاع من خلال المعارض والدعم الفني والتصميمات لتطرير القطاع.

يشارك بإفتتاح المعرض رئيس مجلس إدارة الغرفه وأعضاء مجلس الاداره من جانب نادي سبورتنج، وممدوح الشربينى المدير التنفيذي للغرفه.

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