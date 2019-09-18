انطلاق المؤتمر الصحفي لإعلان صفقات المقاولون العرب

انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن صفقات نادي المقاولون العرب وذلك بقاعة المؤتمرات بالنادي بحضور محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي وعماد النحاس المدير الفني للفريق.



وتعاقد نادي المقاولون مع معروف يوسف لاعب الزمالك السابق على سبيل الاعاراة وكوفري ايبونج مهاجم اهلي بنغازي السابق في صفقة انتقال حر ومحمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبدالرحمن فاروق وعبدالله ياسين لاعب باريس سان جيرمان وابراهيم عادل مدافع سموحه السابق وشكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من الإسماعيلي.