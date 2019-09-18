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أصل الحكاية

كيف خططت ايران لضرب حقول ارامكو باستخدام الحوثيين.. وزارة الدفاع السعودية تجيب

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:42 م
اسلحة مستخدمة في
اسلحة مستخدمة في ضرب حقول ارامكو
سعيد العربي
عرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، مساء الأربعاء، في مؤتمر صحفي بالرياض، أدلة دامغة تؤكد تورط النظام الإيراني في الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي شركة "أرامكو" شرقي السعودية، السبت، مشيرا إلى أن الهجوم الذي استهدف منشآت "أرامكو" لم ينطلق من اليمن، رغم الانطباع الذي أشاعته إيران.

وأضاف "نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الصواريخ والطائرات المسيرة، وأن الهجوم الإرهابي تم بواسطة 7 صواريخ كروز و18 طائرة مسيرة، جاءت من الشمال وليس من الجنوب، حيث اليمن.

تبعات تأثير هجوم ارامكو

وتسبب حادث تعرض معملين كبيرين لشركة أرامكو للنفط لهجمات بطائرات مسيرة؛ أحدهما أكبر معمل لتكرير الخام في العالم، فى خفض إنتاج "أرامكو" من النفط إلى 50%، تبعه ارتفاع في أسعار النفط العالمية، ليحدث ربكة داخل أكبر الدول المستوردة للنفط من السعودية.

وأثر الهجوم على إنتاج خمسة ملايين برميل يوميا من النفط وهو ما يقترب من نصف إنتاج المملكة ويشكل نحو 5% من إمدادات النفط العالمية، وعقب الحادث أعلنت شركة أرامكو السعودية أن فرق الاستجابة للحالات الطارئة تصدت بنجاح لحرائق في معاملها في بقيق وخريص نتجت عن هجمات إرهابية بمقذوفات، تبنتها جماعة الحوثي الإرهابية.
 
مصدر الاسلحة ايران

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن مصدر هذه الأسلحة هو إيران و"لا يمكن أن يكون قادما في اليمن"، وأن "وكلاء إيران في اليمن لا يمتلكون مثل هذه الأسلحة"، وأن تحليل بقايا الأسلحة التي استخدمت في الهجوم تظهر أنها إيرانية الصنع، مؤكدا أن طهران تملك التقنية الخاصة بهذه الطائرات، كما أكدت الأرقام التسلسلية أنها إيرانية.

وأوضح أن صواريخ كروز المستخدمة في الهجوم صنعت في 2019، مشيرا إلى أن بقايا الصواريخ تطابق صاروخ "يا علي" الموجود لدى ميليشيات الحرس الثوري الإيرانية، التي أعلنت امتلاكه في فبراير الماضي

أدلة دامغة بالفيديو

وعرض المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية لقطات فيديو من كاميرات المراقبة في منشآت "أرامكو"، رصدت الطائرات المسيرة لحظة الهجوم فجر السبت، كما عرض صورا تظهر جانبا من الأضرار التي أحدثها الاعتداء الإرهابي في المعملين.

وقال المالكي إن هذه الأدلة "لا تبقي أي مجال للشك بشأن وقوف إيران وراء هذا الاعتداء الإرهابي"، مؤكدا على الدور السلبي لنظام طهران ووكلائه في زعزعة استقرار المنطقة واستهداف المدنيين، والمنشآت النفطية والاقتصاد العالمي.

وشدد على أن أكثر من 100 شخص تضرروا في السعودية جراء الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، مشيرا إلى أن الهجوم على معملي "أرامكو" في بقيق وخريص كان أكبر هذه الهجمات.

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