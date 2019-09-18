ياسمين عبدالعزيز بصحبة أحمد حلمي على شاطئ البحر .. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة جديدة لها مع الفنان احمد حلمى من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " .
وظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز وهي بصحبة الفنان احمد حلمى على أحد شواطئ البحر .
يذكر ان اخر اعمال الفنان احمد حلمى فيلم " خيال مأتة " .
"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى، ويشارك أيضا في بطولته منة شلبي حسن حسنى وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.
وظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز وهي بصحبة الفنان احمد حلمى على أحد شواطئ البحر .
يذكر ان اخر اعمال الفنان احمد حلمى فيلم " خيال مأتة " .
"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى، ويشارك أيضا في بطولته منة شلبي حسن حسنى وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.