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أخبار العالم

جونسون وترامب يبحثان ردا دبلوماسيا موحدا ضد الهجمات على أرامكو السعودية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:59 م
جونسون وترامب
جونسون وترامب
أحمد محرم ورويترز
ندد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالهجوم على منشأتي أرامكو السعوديتين للنفط، في مطلع الأسبوع، وبحثا الحاجة لرد دبلوماسي موحد خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء.

وقال بيان لمكتب جونسون "أدانا الهجمات وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد من الشركاء الدوليين.. تحدثا أيضا عن إيران واتفقا على وجوب عدم السماح لها بالحصول على سلاح نووي".

وذكرت قناة "العربية" أن الأمم المتحدة أرسلت خبراء إلى السعودية للتحقيق في الهجمات على معملين تابعين لشركة أرامكو شرقي المملكة الأسبوع الماضي.

ونقلت القناة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المشاركة الدولية بالتحقيق تهدف لطمأنة المجتمع الدولي على الإجراءات.

وعقدت وزارة الدفاع السعودية مؤتمرًا صحفيًا منذ قليل حول الهجوم الإرهابي الذي وقع على شركة أرامكو السعودية للنفط.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن طائرات مسيرة إيرانية الصنع شاركت في الهجوم على منشآت النفط، موضحا أن هناك تدخلات إيرانية لمهاجمة المدنيين في الممكلة العربية السعودية وبنيتها التحتية.

وأضافت وزارة الدفاع السعودية، أن طائرات مسيرة وصواريخ بالستية إيرانية الصنع شاركت في الهجوم على منشأتي النفط، موضحة أنه تم استخدام 18 طائرة مسيرة و 7 صواريخ كروز دقيقة في الهجوم على معملي أرامكو.

وأشار وزارة الدفاع السعودية، إلى أن إيران تهاجم الاقتصاد العالمي وطرق التجارة العالمية، كما ندعو المجتمع الدولي للاعتراف بالاعتداء الإيرانية الخبيثة، ونؤكد على قدرة المملكة في الدفاع عن أراضيها.

وعرضت وزارة الدفاع السعودية، الطائرات والأسلحة الإيرانية المستخدمة في هجوم أرامكو التي استهدفت منشآت نفطية يوم السبت الماضي، مؤكدة أن التكنولوجيا التي استخدمت إيرانية وهناك أضرار للمنشآت.

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