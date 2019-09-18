متخضيش طفلك.. تعرفي على أضرار إرعاب الصغار على الجهاز العصبي

نشرت أميرة عبد الحكيم "مدونة للأمهات"، على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"، منشور خاص لتوعية الامهات على مخاطر يتعرض لها الطفل منذ الولادة وقد تكون الأم هي السبب في ذلك دون أن تشعر.



بدأت أميرة منشورها عن حاجتين يتعرض الطفل لهم، ويتأذى بهم بطريقة كبيرة، ونصحت الامهات انها تتجنب "الخضة" سواء عن طريق الجد أو الهزار، وتابعت في المنشور أن الخضة يمكن أن تضر بالجهاز العصبي بطريقة كبيرة، ويصاب الطفل برعشه في اليدين بطريقة مستمرة، ويتعرض قلب الطفل للوجع الشديد وخاصة الأطفال تحت الـ 3 سنوات.



كما نوهت عبر منشورها بعدم اجبار الطفل على توقف البكاء، لأن اجباره على فعل ذلك، قد يؤخر الكلام عند الطفل، ويصبح شخص كثير التوتر، وعصبي، ويتعرض للكوابيس في نومه.

