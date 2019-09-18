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رياضة

نسر من نسور الأهلي .. هاشتاج #السوبر_هديا_لمومن_زكريا يشعل تويتر

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:34 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
القسم الميدانى
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هشتاج #السوبر_هديا_لمومن_زكريا قبل مبارة السوبر التى تقام بين النادى الاهلى ونادى الزمالك يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة 8 مساء .

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت التغريدات :

مؤمن زكريا نسر من نسور وابطال الاهلي

في هذا الوقت عليكم ان تهدوا السوبر لمؤمن زكريا

وندعمه كجمهور ولاعيبه
#السوبر_هديا_لمومن_زكريا

جمهوركم معاكوا يحقق حلم حياتنا

والي اخر الكون يحلق نسر نادينا
#السوبر_هديا_لمومن_زكريا

اهلاوى وعلي حصد البطولات ناوي
#السوبر_هديا_لمومن_زكريا

السوبر أجمل هدية للمؤمن
#السوبر_هديا_لمومن_زكريا

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