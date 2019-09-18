نسر من نسور الأهلي .. هاشتاج #السوبر_هديا_لمومن_زكريا يشعل تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هشتاج #السوبر_هديا_لمومن_زكريا قبل مبارة السوبر التى تقام بين النادى الاهلى ونادى الزمالك يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة 8 مساء .
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت التغريدات :
مؤمن زكريا نسر من نسور وابطال الاهلي
في هذا الوقت عليكم ان تهدوا السوبر لمؤمن زكريا
وندعمه كجمهور ولاعيبه
#السوبر_هديا_لمومن_زكريا
جمهوركم معاكوا يحقق حلم حياتنا
والي اخر الكون يحلق نسر نادينا
#السوبر_هديا_لمومن_زكريا
اهلاوى وعلي حصد البطولات ناوي
#السوبر_هديا_لمومن_زكريا
السوبر أجمل هدية للمؤمن
#السوبر_هديا_لمومن_زكريا
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت التغريدات :
مؤمن زكريا نسر من نسور وابطال الاهلي
في هذا الوقت عليكم ان تهدوا السوبر لمؤمن زكريا
وندعمه كجمهور ولاعيبه
#السوبر_هديا_لمومن_زكريا
جمهوركم معاكوا يحقق حلم حياتنا
والي اخر الكون يحلق نسر نادينا
#السوبر_هديا_لمومن_زكريا
اهلاوى وعلي حصد البطولات ناوي
#السوبر_هديا_لمومن_زكريا
السوبر أجمل هدية للمؤمن
#السوبر_هديا_لمومن_زكريا
السوبر أجمل هدية للمؤ #السوبر_هديا_لمومن_زكريا pic.twitter.com/z3AJSrfIHu— 🇪🇬ana ebn masr 22🇪🇬 (@ana_masry2222) September 18, 2019