نسر من نسور الأهلي .. هاشتاج #السوبر_هديا_لمومن_زكريا يشعل تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هشتاج #السوبر_هديا_لمومن_زكريا قبل مبارة السوبر التى تقام بين النادى الاهلى ونادى الزمالك يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة 8 مساء .وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت التغريدات :مؤمن زكريا نسر من نسور وابطال الاهليفي هذا الوقت عليكم ان تهدوا السوبر لمؤمن زكرياوندعمه كجمهور ولاعيبه#السوبر_هديا_لمومن_زكرياجمهوركم معاكوا يحقق حلم حياتناوالي اخر الكون يحلق نسر نادينا#السوبر_هديا_لمومن_زكريااهلاوى وعلي حصد البطولات ناوي#السوبر_هديا_لمومن_زكرياالسوبر أجمل هدية للمؤمن#السوبر_هديا_لمومن_زكريا