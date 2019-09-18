دوري أبطال أوروبا .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس



وخلال مرحلة الإحماء عقب نزول لاعبي يوفنتوس لأرض الملعب، أطلقت الجماهير صافرات استهجان بأصوات عالية ضد نجوم البيانكونيري.



يشار إلى أن كريستيانو رونالدو، من المتوقع أن يواجه صافرات استهجان عديدة طوال المباراة، بعد احتفاله المثير للجدل بهدفه في شباك الروخيبلانكوس بالموسم الماضي.



انتهت أحداث الشوط الاول بين فريقي اليوفنتوس وأتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ، علي ملعب واندا ميتروبوليتانو فى الجولة الاولي ، فى دور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا .وتضم المجموعة الرابعة، باير ليفركوزن ، لوكوموتيف موسكو ، أتلتيكو مدريد ، يوفنتوس .