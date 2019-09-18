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رياضة

دورى أبطال أوروبا .. أتلتيكو مدريد يقلص الفارق أمام اليوفنتوس 1-2 ..فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:53 م
ستيفان سافيتش
ستيفان سافيتش
حسن العمدة
أحرز ستيفان سافيتش الهدف الاول لفريقه أتلتيكو مدريد فى شباك يوفنتوس من عمر الشوط الثاني ، ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ، علي ملعب واندا ميتروبوليتانو فى الجولة الاولي ، فى دور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا .

وجاء هدف أتلتيكو مدريد الاول فى الدقيقة 70 عن طريق سافيتش من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء ، ليقلص الفارق 2/1 .

وافتتح يوفنتوس التهديف فى الدقيقة 48 عن طريق كوادرادو بعد توغل رائع من الجبهة اليسري ويسددها بقوة فتسكن الشباك ، معلنا الهدف الاول للسيد العجوز.

وأضاف يوفنتوس الهدف الثاني فى الدقيقة 65 عن طريق ماتويدي بعد تلقيه عرضية رائعة من زميله ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا الهدف الثاني لفريقه .

وتضم المجموعة الرابعة ، باير ليفركوزن ، لوكوموتيف موسكو ، أتلتيكو مدريد ، يوفنتوس .

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