نشأت الديهي مهاجما حمدين صباحي وبعض الأحزاب: محدش مد إيده وساعد الناس

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حمدين صباحي كان يعيش على كلمات العدالة الاجتماعية، هو وغيره من الأحزاب والنماذج السياسية، ولكن "محدش منهم مد إيده وساعد الناس".



وأضاف نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع علي قناة "TEN" الفضائية، "محدش من الإخوان أو الأحزاب ساعد الغلابة، حيث أقاموا في الفنادق الفارهة، على خلاف ما تفعل الدولة المصرية الآن من تحقيق للعدالة والمساواة.



وأكد نشأت الديهي، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي، ساهمت في شفاء الكثير من المرضي في مصر.



