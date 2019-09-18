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اقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق بلا تغير بعد قرارات مجلس الاحتياطي بخفض الفائدة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:54 م
الدولار
الدولار
رويترز
أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي للأسهم الأمريكية بلا تغير يذكر اليوم الأربعاء مع إرسال صانعي السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي إشارات متباينة بشأن خطواتهم القادمة بعد أن خفضوا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في تحرك كان متوقعا على نطاق واسع.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 37.06 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 27147.86 نقطة بينما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا مرتفعا 1.03 نقطة، أو 0.03 بالمئة، عند 3006.73 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 8.62 نقطة، أو 0.11 بالمئة، ليغلق عند 8177.39 نقطة.

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