بعد خسارته الفادحة.. نتنياهو يدعو جانتس لتشكيل حكومة وحدة

دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم تحالف "ابيض ازرق" بيني جانتس، للاجتماع، اليوم الخميس, وخاطبه قائلا "بيني، دعنا نلتقي اليوم، ليس هناك خيار سوى تشكيل حكومة وحدة وطنية".



وكتب نتنياهو عبر حسابه على تويتر: "لا يوجد خيار سوى تشكيل حكومة وحدة على أوسع نطاق ممكن يتوقع الناس منا، كلانا ، أن نظهر المسؤولية ونعمل من أجل التعاون وغير مسموح لنا وليس هناك سبب لإجراء انتخابات ثالثة - أنا ضدها تعال نشكل حكومة وحدة وطنية واسعة اليوم" .



في غضون ذلك وبعد فرز حوالي 180 ألف صوت من المغلفات المزدوجة لانتخابات الكنيست الـ22، والتي يزيد عددها بقليل عن 240 ألفا، ارتفعت نسبة تحالف "ارزق ابيض" بزعامة بيني جانتس إلى 33 مقعدًا.



فيما حصل حزب "إسرائيل بيتنا"بقيادة افيجدور ليبرمان على ثمانية مقاعد. وتم فرز 96.5٪ من الأصوات حتى الآن.



ولم تتغير نسبة باقي الأحزاب: الليكود 31 ، والقائمة المشتركة 13 ، وشاس 9 ، ويسرائيل بيتنا 8 ، يهوداة هتوراة 8 مقاعد , واليمين 7 ، وحزب العمل 6 ، والمعسكر الديمقراطي 5.



وبدأت في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل الماضية عملية فرز الأصوات في المغلفات المزدوجة وتوفر المغلفات المزدوجة إمكانية التصويت لمن لا يستطيع التصويت في صندوق الاقتراع القريب من مكان سكناه، وبضمنهم الجنود والدبلوماسيون خارج اسرائيل وذوو الإعاقات الحركية والمرضى في المستشفيات والسجناء.