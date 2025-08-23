قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مريم الجندي: شخصية راقصة وراسمة وزوجة كانت تحديًا حقيقيًا والعمل مع أحمد خالد صالح ممتع | حوار
صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات
الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات
فيلم جديد.. سر ظهور آسر ياسين في حفل ويجز بمهرجان العلمين
وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تحقق في احتمال استخدام الحوثيين لصاروخ انشطاري
من أعمالكم سلط عليكم .. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة غامضة
طلب عاجل من مصر.. إسرائيل تتعمد صناعة المجاعة في غزة والأمم المتحدة تتحرك
ملايين القلوب تدعوا لكي.. سهير جودة تدعم أنغام بعد وعكتها الصحية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
الطريقة الشرعية لدار الإفتاء لمعرفة هلال الشهور الهجرية
إصابة 8 أشخاص أثناء سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب
ناس مريضة بتروج شائعات.. حسام حبيب لصدي البلد: أنا وشيرين أصدقاء وعمرنا ما هنرجع لبعض| خاص
مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | خبير يحذر من 3 أنواع أواني منزلية.. الفرق بين أصناف الخميرة الجافة واستخداماتها

آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

زوجة كريم فهميزوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بإطلالة مميزة.. صور

اسماء جلال إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

السكر14 يوما بدون سكر .. تغيرات مذهلة في ملامح الوجه وصحة الجسم

شيماء سيف قوام رشيق.. شيماء سيف تستعرض جمالها بفستان أنيق

ثلاثة أنواع من الأواني المنزلية تسبب السرطانتصيبك بالسرطان.. خبير يحذر من ثلاثة أنواع أواني منزلية شائعة

مي عمر جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الخميرة الجافةالفرق بين أنواع الخميرة الجافة واستخداماتها .. تفاصيل

زيت بذور الجزر مضاد قوي للأكسدة.. 3 فوائد غير متوقعة لزيت بذور الجزر

ريم مصطفىريم مصطفى تتألق في إطلالة عصرية.. صور

قشرة الشعر3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من قشرة الشعر الدهنية

ياسمين عز بفستان أنيق.. ياسمين عز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات صدى البلد زوجة كريم فهمي أسماء جلال شيماء سيف السرطان أواني منزلية مي عمر الخميرة الجافة مضاد قوي للأكسدة بذور الجزر ريم مصطفى قشرة الشعر ياسمين عز

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ارشيفية

خفير وراء سرقة بطارية ضخمة وطفاية حريق من شركة للاتصالات بأكتوبر

مشاجرة

10 متهمين بينهم سيدات.. سقوط أصحاب فيديو معركة مساكن عثمان بأكتوبر

المتهم

مليون و200 ألف صاروخ.. القبض على شخص يتاجر فى الألعاب النارية بالقاهرة

بالصور

مريم الجندي: شخصية راقصة وراسمة وزوجة كانت تحديًا حقيقيًا والعمل مع أحمد خالد صالح ممتع | حوار

مروة الجندي

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

