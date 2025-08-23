تصيبك بالسرطان.. خبير يحذر من ثلاثة أنواع أواني منزلية شائعة

في تحذير جديد أثار اهتمامًا واسعًا، أطلق طبيب الأورام المعروف الدكتور تارانغ كريشنا جرس الإنذار حول أدوات المطبخ الشائعة التي قد تُشكل تهديدًا صامتًا للصحة العامة، خاصة بين الشباب.

وأوضح الدكتور كريشنا، خلال ظهوره في بودكاست على “إنستغرام”، أن بعض الأواني المنزلية التي نستخدمها يوميًا قد تطلق مواد كيميائية ضارة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وذلك نتيجة التفاعل مع الحرارة أو سوء الاستخدام.

تحذير من استخدام هذه الأدوات في المطبخ

إليك قائمة بثلاثة عناصر يجب التخلص منها فورًا بحسب توصيات الخبير:

1. أواني الألومنيوم

رغم شعبيتها بسبب خفة وزنها وسرعة توصيلها للحرارة، إلا أن الدكتور كريشنا حذّر من أن الألومنيوم قد يتسرب إلى الطعام أثناء الطهي.

وأظهرت دراسات أن ما بين 1 إلى 2 ملج من الألومنيوم قد يتسرب إلى الطعام، مما يزيد من خطر تراكمه في الجسم، وقد يؤدي ذلك إلى تغيّرات خلوية تُمهّد الطريق لنمو الخلايا السرطانية، كما لُوحظ ارتباط محتمل بين الألومنيوم ومرض الزهايمر.

2. الأواني غير اللاصقة المغطاة بالتفلون

تُعد أواني التفلون غير اللاصقة خيارًا شائعًا في العديد من المطابخ، لكن عند تقشير الطلاء – خاصة نتيجة تنظيفها بأدوات حادة أو غسيل فولاذي – تبدأ المواد الكيميائية في التفلون بالتحلل والتسرب إلى الطعام.

وقد يؤدي الطهي على درجات حرارة مرتفعة جدًا إلى إطلاق أبخرة سامة تُسبب أعراضًا تُشبه الإنفلونزا، وتُعرف طبيًا بـ”حمّى التفلون”، فضلًا عن تقارير علمية عن آثار سامة محتملة على الرئة.

3. الأواني والحاويات البلاستيكية

أشار الدكتور كريشنا إلى أن بعض الأواني البلاستيكية تحتوي على مواد مثل الـBPA والفثالات والستايرين، والتي تتحرر عند تعريضها للحرارة سواء أثناء الطهي أو التخزين.

هذه المركبات معروفة بتأثيرها على الغدد الصماء، وقد تتداخل مع الهرمونات وتُسبب التهابات مزمنة تُمهّد للإصابة بالسرطان، بحسب ما أوردته الوكالة الدولية لأبحاث السرطان.

المصدر : timesnownews