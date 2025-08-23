3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من قشرة الشعر الدهنية

عندما تُصاب بقشرة الرأس، يتقشر جلد فروة رأسك، إنها ليست حالة خطيرة، ولكنها قد تُسبب الحكة والإزعاج.

قد تكون القشرة واضحة بشكل خاص إذا كان شعرك داكنًا أو كنت ترتدي ملابس داكنة.

العلاجات المنزلية للقشرة

إلى جانب شامبوهات القشرة، قد تُفيدك بعض العلاجات الطبيعية، جرّب بعض هذه العلاجات، فهي إما مُرطِّبة أو مُفيدة ضد البكتيريا أو الفطريات.

- زيت جوز الهند

ابدأ بتدليك فروة رأسك من ٣ إلى ٥ ملاعق صغيرة منه، ثم انتظر ساعة واغسل شعرك بالشامبو، يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك، الذي يتميز بخصائص مضادة للفطريات، كما أنه يرطب البشرة، وجدت دراسة صغيرة في الهند أن زيت جوز الهند يقلل من البكتيريا والفطريات في فروة الرأس

- الصبار

دلكيه قليلاً على فروة رأسك قبل غسل شعرك بالشامبو، وجدت دراسة إيطالية أن الصبار فعال في علاج التهاب الجلد الدهني مع آثار جانبية قليلة.

- خل التفاح

امزج ربع كوب من خل التفاح مع ربع كوب من الماء، ثم اسكبه على فروة رأسك، اتركه لمدة 15 دقيقة على الأقل، ثم اشطفه جيدًا، أظهرت بعض الدراسات أن خل التفاح له تأثيرات مضادة للميكروبات

المصدر webmd