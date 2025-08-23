قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
مرأة ومنوعات

3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من قشرة الشعر الدهنية

قشرة الشعر
قشرة الشعر
نهى هجرس

عندما تُصاب بقشرة الرأس، يتقشر جلد فروة رأسك، إنها ليست حالة خطيرة، ولكنها قد تُسبب الحكة والإزعاج.

قد تكون القشرة واضحة بشكل خاص إذا كان شعرك داكنًا أو كنت ترتدي ملابس داكنة. 

العلاجات المنزلية للقشرة

إلى جانب شامبوهات القشرة، قد تُفيدك بعض العلاجات الطبيعية، جرّب بعض هذه العلاجات، فهي إما مُرطِّبة أو مُفيدة ضد البكتيريا أو الفطريات.

- زيت جوز الهند

ابدأ بتدليك فروة رأسك من ٣ إلى ٥ ملاعق صغيرة منه، ثم انتظر ساعة واغسل شعرك بالشامبو، يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك، الذي يتميز بخصائص مضادة للفطريات، كما أنه يرطب البشرة، وجدت دراسة صغيرة في الهند أن زيت جوز الهند يقلل من البكتيريا والفطريات في فروة الرأس

- الصبار

دلكيه قليلاً على فروة رأسك قبل غسل شعرك بالشامبو، وجدت دراسة إيطالية أن الصبار فعال في علاج التهاب الجلد الدهني مع آثار جانبية قليلة.

- خل التفاح

امزج ربع كوب من خل التفاح مع ربع كوب من الماء، ثم اسكبه على فروة رأسك، اتركه لمدة 15 دقيقة على الأقل، ثم اشطفه جيدًا، أظهرت بعض الدراسات أن خل التفاح له تأثيرات مضادة للميكروبات

المصدر webmd

قشرة الشعر علاج قشرة الشعر اسباب قشرة الشعر

