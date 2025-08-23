ريم مصطفى تتألق في إطلالة عصرية.. صور

حرصت الفنانة ريم مصطفى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة ريم مصطفى

تألقت ريم مصطفى في احدث ظهور بإطلالة عصرية، حيث ظهرت مرتدية بنطلون واسع باللون الأبيض مع تي شيرت ذا أكمام مكشوفة و نسقت معه قميص ابيض لا يحمل أي نقوشات.

ولم تبالغ ريم مصطفى في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريم مصطفى على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.







