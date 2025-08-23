قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
مرأة ومنوعات

مضاد قوي للأكسدة.. 3 فوائد غير متوقعة لزيت بذور الجزر

زيت بذور الجزر
زيت بذور الجزر
نهى هجرس

يمكن أن تكون الرائحة القوية والترابية لزيت بذور الجزر العطري مثيرة للجدل إلى حد ما، مما يساعد في تفسير سبب تجاهلها في كثير من الأحيان داخل مجتمع العلاج بالروائح.

ومع ذلك، إذا تمكنت من التغلب على الرائحة، فإن الفوائد الصحية المحتملة الموجودة داخل بذور نبات الجزر البري تقدم الكثير لصحتك.

كان هذا شيئًا معروفًا جيدًا لدى الإغريق والرومان، الذين كانوا يستخدمون الزيت لتخفيف عسر الهضم وتهدئة الالتهاب.

ومنذ ذلك الحين، اكتشف الباحثون أنها تحتوي أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات والفطريات ومضادات الأكسدة، وهنا نناقش كيف يمكن الاستفادة من فوائد زيت بذور الجزر، وأكثر من ذلك، بشكل عملي

فوائد زيت بذور الجزر

- توفير الحماية المضادة للميكروبات

لقد أثبتت العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة الخصائص القوية المضادة للبكتيريا والفطريات لزيت بذور الجزر .

على سبيل المثال، أظهرت دراسة أجريت عام 2013 أن الزيت فعال ضد الإشريكية القولونية، كما أشارت أيضًا إلى أنه قادر على مكافحة السالمونيلا والمبيضات

- يعمل كمضاد للأكسدة قوي

تشمل فوائد زيت بذور الجزر أيضًا خصائص مضادة للأكسدة، مما يسمح له بالحد من الضرر الناتج عن الأكسدة ومنعه.

الجذور الحرة مسؤولة عن التسبب في الضرر التأكسدي.

وهذه ذرات غير مستقرة يمكن أن تسبب سلسلة من التفاعلات الكيميائية غير المرغوب فيها في الجسم.

ويشمل ذلك تدمير الخلايا، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تطور حالات صحية خطيرة وطويلة الأمد.

تمتلك مضادات الأكسدة الموجودة في زيت بذور الجزر القدرة على مهاجمة هذه الجذور الحرة ومنع وجودها

- تعزيز صحة البشرة والشعر

عند استخدام زيت بذور الجزر موضعيًا، يجب دائمًا تخفيفه بزيت ناقل ، مما يسمح له بتوفير مجموعة كبيرة من الفوائد للبشرة والشعر.

لقد أفاد العديد من الأشخاص أن الاستخدام المستمر لزيت بذور الجزر العطري يساعد على حماية الشعر والبشرة، مما يجعلها أكثر نعومة وتبدو أكثر صحة، خاصة عند استخدامها مع زيت إكليل الجبل، والذي يحتوي أيضًا على خصائص مفيدة.

المصدر nikura

بذور الجزر زيت بذور الجزر فوائد زيت بذور الجزر

المزيد

