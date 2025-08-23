فيلم جديد.. سر ظهور آسر ياسين في حفل ويجز بمهرجان العلمين

فوجئ جمهور ويجز خلال حفله الكبير على مسرح الأرينا بمدينة العلمين الجديدة، بظهور أبطال فيلمه الجديد "وتر واحد" بجانبه على المسرح، في لحظة مميزة أضافت طابعاً خاصاً للحفل الذي شهد حضوراً جماهيرياً ضخماً.



وهم النجم آسر ياسين، والفنانة تارا عماد، والفنانة مايان السيد في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً من الحاضرين، وجاء ظهورهم تمهيداً لمشاركتهم معه في الفيلم المنتظر من إخراج وإنتاج علي العربي.

ويُعد "وتر واحد" أولى التجارب السينمائية لويجز بعد نجاحه الكبير في عالم الغناء والراب، حيث يترقب جمهوره هذا العمل باعتباره انطلاقة جديدة تجمع بين الموسيقى والسينما والاستعراض في تجربة فنية غير مسبوقة.



أعلن مغني الراب ويجز موعد طرح ألبومه الجديد وذلك يوم 29 أغسطس الجاري، بعد طرح أحدث أغنياته "الأيام" عبر يوتيوب والمنصات المختلفة.