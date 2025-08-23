قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ملايين القلوب تدعوا لكي.. سهير جودة تدعم أنغام بعد وعكتها الصحية

يارا أمين

وجّهت الإعلامية سهير جودة، رسالة دعم إلى الفنانة أنغام بعد وعكتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها.

وكتبت سهير جودة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “في رحلة المرض، يظهر معدن الروح، وأنغام، بما حملته إلينا من فرح وأمل، تستحق أن نحمل عنها بعضاً من ثقل هذه الأيام بالدعاء”.

وتابعت: "أعرف أن الكلمات قد تبدو صغيرة أمام ما تمرين به، لكن قلبي يريد أن يصل إليك، المرض امتحان موجع، يسرق منّا الطمأنينة، ويجعل كل يوم أثقل من الذي يسبقه".

وأضافت: “لكنه في الوقت نفسه يكشف لنا عن قوة خفية بداخلنا، وعن محبة عظيمة تحيط بنا”.

وأكملت: “أنتِ لستِ وحدك، ملايين القلوب تدعو لكِ، وتحمل عنكِ بعضاً من ثقل هذه الرحلة. صوتكِ الذي كان يرافقنا في أفراحنا وأحزاننا، صار اليوم في حاجة إلى أن نرد له الجميل بالحب والدعاء”.

وأردفت: “لا أقول لكِ “كوني قوية” يكفي أن تتركي قلبكِ بين يدي الله، وهو لن يتركك، سيحمل عنك الألم، ويمنحك سلامًا داخلياً يعيدك إلينا من جديد، مشرقة كما كنت دائمًا”.


واختتمت رسالتها: “سلامتك يا أنغام، سننتظر صوتك، ليس فقط ليُطربنا، بل ليطمئننا أنكِ بخير، كل المحبة، وكل الدعاء، وكل الرجاء أن تمر هذه الأيام سريعًا، وتعودي لنا بتألقك وصوتك وابتسامتك”.

بداية رحلة مرض أنغام 


وكشف دكتور خالد منتصر عبر صفحته الرسمية حالة الفنانة أنغام وأنها دخلت المستشفى في البداية بـ Acute pancreatitis التهاب حاد في البنكرياس وانزيمات عالية، وألم شديد، بعد الأشعات اتضح وجود كيس على البنكرياس، من الممكن أن يكون كيس حميد أو adenocarcinoma سرطانية، لكن الأشعة أظهرت أن الحواف لا تعطي الصورة السرطانية على الأغلب حسب رأي الأطباء المصريين.

وأضاف عندما عرفت أنغام أنه كيس رفضت أن تكمل رحلة العلاج في مصر، وراسلت المانيا وسافرت لمركز متخصص، ليس هو المركز الذي عالج مبارك كما ذكر البعض، وقرر الأطباء الألمان إجراء تدخل بالمنظار وتصريف السائل الموجود في الكيس عبر المعدة .

وأوضح خالد منتصر، أنه تم تحليل السائل فوجدوا أنه benign حميد وليس سرطانياً، وتصوروا أنهم بمجرد إفراغ الكيس سيخف الألم، لكن ما حدث أنها بمجرد أن بدأت الأكل والشرب عاد الألم كسابق عهده.


فقرروا إعادة المنظار فوجدوا أن الكيس قد تحول إلى خراج  abcess وهنا اضطروا لإجراء جراحة بواسطة الروبوت لكن المشكلة إن الألم كان مستمرا.

خطورة حالة أنغام


وأوضح خالد منتصر أن أسخف ما يواجهه الجراح أن يتعامل مع عرض لا تفسير مباشر له و يظل مؤرقاً حتى بعد إزالة السبب المرجح أنه المصدر الأساسي للألم وللأسف حتى الآن الأطباء الألمان ما زالوا في حيرة فالحالة ليست سرطان حتى هذه اللحظة لكي نكون منضبطين في كلامنا ، ونتمنى الشفاء للجميلة أنغام  التي نحلم بعودتها لخشبة المسرح.

الإعلامية سهير جودة أنغام فيسبوك دكتور خالد منتصر البنكرياس

مروة الجندي
جيب شيروكي
ازالة
هينونداي
