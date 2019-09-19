25 طائرة وصواريخ ضربت أرامكو.. السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم الأخير

أعلنت المملكة العربية السعودية أن الهجوم الإرهابي على منشأتي بقيق وخريص النفطية التابعتين لشركة أرامكو (شرق البلاد) نفذته 25 طائرة درون وصواريخ كروز، أقبلت جميعها من الشمال، وهو ما يدحض الرواية الحوثية بأن الاستهداف كان من الأراضي اليمنية وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.



وأكد العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن التحقيقات جارية لتحديد نقطة انطلاق هذه الطائرات والصواريخ بالتحديد، معبرًا عن ثقته الكاملة في الوصول لهذه المعلومات قريبًا.



وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده بالرياض، بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية إن الطائرات المسيرة من دون طيار من نوع (دلتـا - وينج) الإيرانية، وصواريخ (كروز) من نوع (يا علي) (...). الهجوم انطلق من الشمال للجنوب وبدعم من إيران من دون أدنى شك.



وشدد العقيد تركي على أن الهجوم الأخير على بقيق وخريص لم ينطلق من اليمن رغم جهود إيران العظيمة لجعله يبدو من اليمن، وتعاونها مع ذراعها (الحوثي) لخلق هذه الرواية المزيفة واضح وصريح الهجوم جاء من الشمال.



وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع، فإن التحقيقات التي أُجرِيَت وتمَّت مشاركتها مع حلفاء السعودية تفيد بأن الطائرة المسيرة إيرانية من نوع (دلتا - وينج) كالتي تم استخدامها في الهجوم على الدوادمي وعفيف. الهجوم على بقيق امتداد لذلك الهجوم، هذه القدرات ونظام التموضع في الهجوم قدرات نوعية (...). التكنولوجيا المستخدمة إيرانية.



وتابع أنه خلال الهجوم هناك ثلاثة صواريخ (كروز) سقطت قبل الهدف وكان اتجاهها من الشمال للجنوب، استعدنا كل الثلاثة باستثناء واحد، ونعمل الآن عليها، لأنها تحتوي على متفجرات.