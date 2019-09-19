اتحاد الكرة يوجه صدمة قوية لـ النادي المصري بسبب إيهاب جلال.. اعرف السبب

وجهت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري بقيادة عمرو الجنايني، صدمة قوية إلى النادي المصري البورسعيدي بشأن الشرط الجزائي في عقد المدير الفني لفريق الكرة الأول إيهاب جلال.





ويوجد في عقد إيهاب جلال مع النادي المصري البورسعيدي شرط جزائي في حال فسخ التعاقد من طرفه مع النادي المصري.





واستقرت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري على عدم تحمل الشرط الجزائي في حال إتمام التعاقد مع إيهاب جلال بشكل نهائي.





وبات إيهاب جلال هو الأقرب لتولي قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم، وذلك برفقة حمد إبراهيم ومحمد شوقي ومصطفى كمال وطارق مصطفى وعماد متعب.