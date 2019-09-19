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مرأة

10 طرق لإزالة علامات تمدد الجلد.. منها الليمون والزنجبيل

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:46 ص
تمدد الجلد
تمدد الجلد
قسم المرأة
تعانى الكثير من السيدات من مشاكل فى الجلد وبالأخص من وجود العلامات والندبات التى تظهر بألوان غامقة على الجلد و الشائعة فى الأرجل ،والبطن،والذراعات ،والرقبة وهذه العلامات تكون غير محببة ومحرجة لهن ،وعلاجها بالأجهزة الحديثة يكلف الكثير.. لذلك قام موقع بولد سكاى بتقديم 10 حلول أخرى وغير مكلفة لإزالة هذه العلامات ومنها:

1- زيت شجرة الشاى:
ويستخدم عن طريق إضافة 4إلى 5 نقاط منه إلى نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وندلك المكان بها لمدة 15 دقيقة.

2- خل التفاح :
يستخدم عن طريق إضافة 3 إلى 4 نقاط منه إلى نصف ملعة من المياه وندلك المكان ونتركه لمدة 3 ساعات .

3- الثوم:
يشتهر الثوم بخصائصه المضادة للأكسدة ويستخدم عن طريق هرس الثوم لإستخراج العصير ونتركه ليلة كاملة.

4-قشر الموز:
نستخدم قشر الموز وندلك بلطف على العلامات وتركه لمدة 10 دقائق.

5- زيت الخروع وكربونات الصوديوم :
يستخدم عن طريق وضع ملعقة صغيرة من زيت الخروع إلى نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم ونضعه لمدة 30 دقيقة.

6- فيتامين هـ:
يستخدم عن طريق تفريغ الكبسولة وندلك الجلد بالزيت ونتركه ليلة كاملة.

7- الزنجبيل:
يستخدم عن طريق تقطيع الزنجبيل وتدليك الجلد بالزنجبيل ونتركة لبضع دقائق ويكرر 4 مرات فى اليوم.

8- زيت الجوجوبا :
يستخدم عن طريق تدليك الجلد وتركه حتى يجف ويكرر كل يوم.

9- عصير الليمون :
يستخدم عن طريق وضع بعض عصير الليمون على قطعة قطن وندلك الجلد حتى يجف.

10-الألوفيرا:
يستخدم عن طريق تدليك الجلد بلطف وتركه حتى يجف ويكرر كل يوم.

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