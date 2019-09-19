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مرأة

أبرزهم حركة الكاميرا.. 5 أشياء تجعلك تتصل بالشرطة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:49 م
صدى البلد
قسم المرأة
يرغب الكثيرون في حماية منازلهم أو أماكن عملهم، وتطور التكنولوجيا في العصر الحديث تقدم الامكانيات التي تجعل من تلك المهمة أمرا سهلا.

فنجد أن الأغلب أصبح يستخدم أجهزة أمنية عالية التقنية مثل الأقفال وأجهزة الإنذار وأدوات الكاميرا ليضمنوا حماية أكبر، فعلى الرغم من فاعلية تلك الأمور في كثير من الأحيان، إلا إن الكثير من الناس لا يدركون أن نفس الأجهزة التي تبقيهم في أمان يمكن استخدامها ضدهم من قبل المتسللين للتجسس واقتحام منازلهم وأماكن عملهم، لذلك سنعرض أبرز الأمور التي قد تدل على أنه هناك من يحاول أقتحام خصوصيتك فتجعل الاتصال بالشرطة أمر ضروري كما ذكرها موقع " bright side ".

فقد بعض البيانات في كاميرات المراقبة:

أصبح من الضروري وضع كاميرات مراقبة في أماكن العمل و المنازل للحفاظ على أمانهم، لكن إذا وجد بعض البيانات مفقودة عند تفريغ شريط مراقبة الكاميرا، سيكون من الضروري التأكد أنه ليس هناك من يقتحم نظام عمل وتشغيل الكاميرا.
حركة عشوائية في لمبة كاميرات المراقبة:

تلك اللمبة الحمراء الصغيرة التي تخبرنا بأن الكاميرا تقوم بعملها يمكنها أن تكون جهاز إنذار لنا إذا حاول أحد التسلل وسرقة بيانات الكاميرا، فعندما تقوم تلك اللمة بحركة غريبة وعشوائية بالإضاءة و الإنطفاء بشكل متكرر قد يكون إنذار بالخطر .

أصوات غريبة قادمة من الكاميرا: 

ليس من الطبيعي أن تصدر كاميرات المراقبة أصوات، لكن يمكن أن يحدث ذلك إذا كانت مخترقة من قِبل أحد المتسللين لذلك سيكون الضروري مراجعة الأمر إذا حدث.

نظام إنذار غير مستقر:

تصدر أجهزة الإنذار أصوات التنبيه العادية والأصوات التي تشبه صفارات الإنذار، مما يدل على أنها تعمل بكفاءة ، لكن إذا تم ملاحظة انقطاع أكثر من المعتاد في الجهاز فسيكون ذلك سبب للقلق من أن يكون مخترق.

حركة غير طبيعية في الكاميرا:

اذا تمت الملاحظة أنه هناك حركة غير طبيعية في الكاميرات الداخلية حيث أنها تتحرك في مسار معين من تلقاء نفسها أو أنها تتتبع حركة شخص معين، فهذا قد يكون إنذار على أنه من أخترق نظام الكاميرا.

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