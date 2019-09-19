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أخبار البلد

رئيس الوزراء: صرف 20% من عائدات تقنين الأراضي لرفع كفاءة الخدمات بالمحافظات

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:17 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر محافظة بورسعيد، وهو الاجتماع الأول للمجلس خارج العاصمة، ضمن سلسلة اجتماعات مرتقبة للمجلس في المحافظات المختلفة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، وما يتضمن ذلك من استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الارصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات الخاصة بسقوط الامطار على مستوى الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، تفعيل غرف العمليات للتعامل الفورى مع مثل هذه الاحداث، مشددا على أهمية إجراء المراجعة المستمرة لمخرات السيول، ومصارف الامطار.

وفيما يتعلق بملف تقنين أراضي الدولة، شدّد رئيس الوزراء على أن الدولة تولي أهمية كبرى لهذا الملف، وأنه سيكون إحدى آليات تقييم عمل كل محافظ، وهو ما يستوجب ضرورة المتابعة المستمرة لمختلف المستجدات المتعلقة به من جانب المحافظين، وفي هذا الصدد أشاررئيس الوزراء إلى أنه تمت الموافقة على صرف 20% من عائدات تقنين أراضى الدولة لتنفق على رفع كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، وذلك في إطار جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، وكذلك الإسراع فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على مستوى الجمهورية.

وتناول الاجتماع ملف تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعي) حيث أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إطلاق برنامج ضخم لتحويل أو استبدال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي) سيتكلف نحو 42 مليار جنيه، على عدة سنوات، وستموله وزارة المالية والبنوك، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن هذا البرنامج ستكون له فوائد كبيرة، وسيتم إطلاق حملة إعلامية وتوعوية قبل بدء التطبيق، كما سيتم إطلاق برنامج آخر لاستبدال "التوك توك" لتحل محلها سيارات "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، وستبدأ بعواصم المحافظات والمدن كمرحلة أولى وسيكون هناك محفزات لبدء تطبيق هذا البرنامج.
رئيس الوزراء: صرف 20% من عائدات تقنين الأراضي لرفع كفاءة الخدمات بالمحافظات
رئيس الوزراء: صرف 20% من عائدات تقنين الأراضي لرفع كفاءة الخدمات بالمحافظات
رئيس الوزراء: صرف 20% من عائدات تقنين الأراضي لرفع كفاءة الخدمات بالمحافظات
رئيس الوزراء: صرف 20% من عائدات تقنين الأراضي لرفع كفاءة الخدمات بالمحافظات
رئيس الوزراء: صرف 20% من عائدات تقنين الأراضي لرفع كفاءة الخدمات بالمحافظات
رئيس الوزراء: صرف 20% من عائدات تقنين الأراضي لرفع كفاءة الخدمات بالمحافظات
رئيس الوزراء: صرف 20% من عائدات تقنين الأراضي لرفع كفاءة الخدمات بالمحافظات
رئيس الوزراء: صرف 20% من عائدات تقنين الأراضي لرفع كفاءة الخدمات بالمحافظات
رئيس الوزراء: صرف 20% من عائدات تقنين الأراضي لرفع كفاءة الخدمات بالمحافظات
رئيس الوزراء: صرف 20% من عائدات تقنين الأراضي لرفع كفاءة الخدمات بالمحافظات
رئيس الوزراء: صرف 20% من عائدات تقنين الأراضي لرفع كفاءة الخدمات بالمحافظات
رئيس الوزراء: صرف 20% من عائدات تقنين الأراضي لرفع كفاءة الخدمات بالمحافظات
رئيس الوزراء: صرف 20% من عائدات تقنين الأراضي لرفع كفاءة الخدمات بالمحافظات
رئيس الوزراء: صرف 20% من عائدات تقنين الأراضي لرفع كفاءة الخدمات بالمحافظات
رئيس الوزراء: صرف 20% من عائدات تقنين الأراضي لرفع كفاءة الخدمات بالمحافظات

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