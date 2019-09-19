ليبرمان يوجه صفعة قوية لنتنياهو

تطرق زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الخميس، إلى التراشق بين بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، وزعيم كاحول لفان، بيني جانتس، بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.



وقال ليبرمان: في الوقت الذي بدأت فيه تتكشف النتائج الحقيقية للانتخابات، بدأ نتنياهو عملية التفاف من شأنها أن تؤدي بإسرائيل إلى جولة انتخابات ثالثة من أجل الحصول على 61 مقعدا لتحقيق حكومة أحلامه.



وتابع ليبرمان: أن الكتلة التي شكلها نتنياهو لا تمت بصلة إلى اليمين، فالحديث يتعلق بحزب شاس الذي امتنع عن التصويت على اتفاق أوسلو، ومن الناحية الأخرى المخلصين الذين يتطلعون للعودة بنا إلى أيام حكم الملك شاؤول وداوود، وقوانين التوراة، وتحويل الجامعات إلى مدارس دينية، نتنياهو هو نتنياهو الذي أعاد الخليل إلى عرفات وصوت لصالح الانفصال، هو بكل تأكيد لا ينتمي لليمين.



كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد دعا زعيم كاحول لفان إلى التحالف معه وتشكيل حكومة وحدة واسعة.



وقال ليبرمان إنه سيشكل مع غانتس حكومة ليبرالية وطنية علمانية، فيما قال مسؤولون في حزب كاحول لفان إنهم مستعدون للتحالف مع الليكود بشرط عدم وجود نتنياهو في الحكومة.