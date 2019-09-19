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أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق اليوم بإطلالة كلاسيكية.. صور

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:20 م
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
رشا عوني
تألقت اليوم الأميرة كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، في إطلالة أنيقة وبسيطة أثناء زيارتها لأحد مراكز الأطفال في لندن اليوم.

وفى إطلالة مميزة اختارت كيت ميدلتون بنطالا أسود واسعا مع بلوزة سوداء حرير منقطة بالأبيض سعرها 224 جنيها إسترلينيا، كما اختارت حذاء أسود بسيطا بكعب عال عريضا لتكمل إطلالتها.

ولم تتكلف كيت ميدلتون في الماكياج كالعادة، بل اختارت ماكياج نهاريا بسيطا يعتمد على ملمع الشفاه، وكحل بسيط فوق العين، مع زوج من الأقراط الأنيقة، ومرتدية خاتم زفافها فقط، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها.
أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق اليوم بإطلالة كلاسيكية.. صور
أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق اليوم بإطلالة كلاسيكية.. صور
أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق اليوم بإطلالة كلاسيكية.. صور
أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق اليوم بإطلالة كلاسيكية.. صور
أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق اليوم بإطلالة كلاسيكية.. صور
أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق اليوم بإطلالة كلاسيكية.. صور

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