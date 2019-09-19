حسام البدري يقطع إجازته بـ ألمانيا ويعود لتدريب منتخب مصر

قطع حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رحلته في المانيا، عائدًا الي مصر تمهيدًا لاعلان توليه منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة.





وكان حسام البدري قد سافر خلال الساعات القليلة الماضية الي المانيا من اجل زيارة ابنته، الا ان مسئولي اتحاد الكرة تواصلوا مع وطالبوه بالعودة الي مصر اليوم.





ومن المنتظر ان تعلن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري بقيادة عمرو الجنايني ان تعلن عن تولي حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر خلال الساعات القليلة المقبلة.





وتراجعت اسهم الثنائي ايهاب جلال وحسام حسن وحظوظهما في تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر، لصالح مدرب النادي الأهلي السابق حسام البدري.