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أخبار البلد

رئيس الوزراء يطلق 18 خدمة مميكنة جديدة في بورسعيد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:16 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
أعلن وزير الاتصالات عن إطلاق ١٨ خدمة جديدة مميكنة اليوم الخميس، بمحافظة بورسعيد لتصبح إجمالي الخدمات المميكنة التي تقدم للمواطنين بالمحافظة ٣٦ خدمة من إجمالي 187 خدمة مميكنة للخدمات.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح عن المنظومة التي تتكون عدد من المحاور أهمها البنية التحتية والتي يتابع من خلالها إدارة عمل المنظومة، ووجه مدبولي بتقديم خدمات مميزة للمواطنين وضرورة ان يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة وبالمجهود الذي يبذل على أرض الواقع.

وكان رئيس الوزراء افتتح منذ قليل، عقب انتهاء مجلس المحافظين ببورسعيد بمرافقة عدد من الوزراء ومحافظ بورسعيد المركز التكنولوجي ومركز التحول الرقمي والشهر العقاري ببورسعيد ومركز خدمات المواطنين.

جاء ذلك على هامش ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين بمحافظة بورسعيد.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن اختيار محافظة بورسعيد لعقد أول اجتماع لمجلس المحافظين خارج القاهرة، يأتي نظرًا لكونها أولى المحافظات التي تشهد تقدمًا في ملفات بعينها مثل منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي.

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