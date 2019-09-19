ثورة الإصلاح الإداري.. رئيس الوزراء: الخدمات المميكنة تطبق في كل محافظات مصر



وشدد على أن هذا النظام بمثابة ثورة في الإصلاح الإداري بكل ما تعنيه الكلمة، وستكون الميكنة تباعا بكل محافظات مصر.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اليوم بمثابة يوم مهم بمناسبة تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للإصلاح الإداري، وحصول المواطن المصري على الخدمات بسهولة عبر النظام المميكن، والتحول الرقمي.وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش جولته التفقدية الميدانية بمحافظة بورسعيد أن بورسعيد تعمل على ميكنة في العديد من المجالات والمنظومات أمر نفخر به، وهو ما دعانا لعقد اجتماع مجلس المحافظين للتعرف على ما حدث ببورسعيد والتعرق على البنية الأساسية لتطبيقها بمحافظاتهم تبعا.وقدم مدبولي شرحا بما تم تداوله باجتماع مجلس المحافظين من السيول والأمطار وكل ما توليه القيادية السياسية من اهتمام مثل منظومة القرى والمخلفات الصلبة، وما تم تم تطبيقه على الأرض من تقنين أوضاع الأراضي، وقانون التصالح على مخالفات البناء التي تمت على مستوى الجمهورية.وأشار إلى أنه تم استعراض ما أجري ببورسعيد من تطوير، موجها الشكر للقائمين على منظومة الإصلاح الإداري وكذلك التأمين الصحي.وأشاد بحديثه إلى الأماكن التي تم ميكنتها لتقديم الخدمات للمواطنين، متابعا كما أنه لدينا منظومة تقديم الخدمات الحكومية والتي تهدف تقديم ميكنة ل١٧٤ خدمة.وأوضح أن كل ما كان سبيل معاناة للمواطن تم ميكنته وعلى سبيل المثال شهادة الميلاد والوفاة والتوكيلات كذلك، مضيفا أن التوكيل العام أصبح يتم إجرائه من المنزل، وختمه بمجرد طباعته بمقره.وأشار إلى أنه بمركز خدمات المستثمرين أصبحت الشركة تؤسس خلال ساعتين وهو ما يجعل لدنيا نشاط اقتصادي، مضيقا نحن نختبر هذا النظام من آن لآخر.وقال مدبولي أحيانا ونقولها بشفافية يحدث فساد، ولكننا بالميكنة نقلل التعامل المباشر بين المواطن والموظف، ونسير في هذه الخطوات بتسارع شديد جدا، لخدمات مباشرة للمواطن على سبيل المثال رخصة المرور.وعن التأمين الصحي الشامل الجديد قال رئيس الوزراء لقد رأينا في أحد الوحدات الصحية فكرة وحود طبيب أسرة للأسرة ملف طبي كامل شامل عن صحتهم وحالتهم الصحية، ويتم ميكنة جميع البيانات من خلاله ليتم صرف الأدوية المناسبة طبقا لحالة الفرد الصحية.