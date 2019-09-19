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فستان يسرا اللوزي يعرضها للانتقاد في مهرجان الجونة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:15 م
يسرا اللوزى
يسرا اللوزى
رنا عصمت
نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة يسرا اللوزى، بإطلالة جريئة خلال حضورها فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.

وظهرت الفنانة يسرا اللوزى، بإطلالة جريئة مرتدية فستان منفوش باللون الذهبى، مكشوف الظهر بالكامل، ما عرضها للانتقاد الشديد من متابعيها وجمهورها، معلقين إنها إطلالة مثيرة للغاية.

انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
فستان يسرا اللوزي يعرضها للانتقاد في مهرجان الجونة

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