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فن

الكابلز يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:20 م
صدى البلد
أحمد البهى
خطف عدد من الفنانين الكابلز الأنظار خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والذى بدأ منذ قليل.

حرص عدد من الفنانين المتزوجين على الحضور وعلى رأسهم أحمد داوود وعلا رشدي، واللذين أضفا روح البهجة فور دخولهما ،بالإضافة إلى الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا.

كما ظهر كل من الفنان عمرو يوسف بصحبة زوجته الفنانة كنده علوش ، وظهرت الفنانة مى عمر برفقة زوجها المخرج محمد سامى.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره الشغوف والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام ووصل المخرجين من المنطقة بأقرانهم الدوليين وتعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات جديدة، ويسعى ليكون عاملًا محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي. وتعقد الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019.
الكابلز يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد
الكابلز يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد
الكابلز يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد

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