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أول ظهور.. زوجة أكرم حسني تتألق بالأبيض في مهرجان الجونة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:55 م
صدى البلد
ريهام قدري
انطلق اليوم مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد كبير من الفنانين وتألقت الفنانات بفساتين واطلالات انيقة وبعضها كان صادما.

وظهر الفنان اكرم حسني مع زوجته على الريد كاربت التي تألقت بفستان ابيض بكتف وكتف واعتمدت تسريحة بسيطة بشعرها الاشقر في حين اعتمدت مكياجا بسيطا وهادئا .

اعتمدت مجوهرات بسيطة باللون السيلفر. جدير بالذكر ان اكرم حسني هو مقدم حفل افتتاح مهرجان الجونة اليوم.


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