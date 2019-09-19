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بـ فستان ابيض.. زوجة احمد الفيشاوي تثير الجدل على السجادة الحمراء لـ الجونة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:50 م
صدى البلد
ريهام قدري
ظهر العديد من الفنانين اليوم بمهرجان الجونة السينمائي باطلالات مختلفة، وتألقت الفنانات وزوجات الفنانين على الريد كاربت بفساتين انيقة.

وشارك احمد الفيشاوي وزوجته في المهرجان وتألقت زوجة الفيشاوي بفستان ابيض لامع وطويل وضيق وبأكمام طويلة ، وتسريحة شعر بسيطة دون تكلف حيث جعلته منسدلا على كتفيها واثارت زوجة الفيشاوي الجدل بعد قبلة كل مهرجان من زوجها على الريد كاربت.

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
بـ فستان ابيض.. زوجة احمد الفيشاوي تثير الجدل على السجادة الحمراء لـ الجونة

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