العراق: مقتل شرطي وإصابة آخر بتفجير في كركوك

أوردت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم الخميس، أن شرطيا قتل وأصيب آخر بتفجير في كركوك.



ونقلت القناة عن مصدر أمني - لم تسمه - القول "إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق انفجرت لدى مرور دورية للشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك؛ ما أدى إلى مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر بجروح".



وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة إلى الطب العدلي".