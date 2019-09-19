مابتكبرش أبدا.. شيرين رضا بإطلالة شفافة في مهرجان الجونة





يشار الى ان الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انط لقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.







انطلق اليوم مهرجان الجونة السينمائي بمدينة الغردقة، ووصل عدد كبير من الفنانين لحضور فعاليات حفل الافتتاح.وتألق عدد كبير من الفنانين والفنانات على الريد كاربت بإطلالات مختلفة ، في حين تغيب البعض وظهرت شيرين رضا بإطلالة انيقة بفستان أوف وايت ومطرز بالذهبي.وكان فستان شيرين بأكمام شفافية واعتمدت تسريحة بسيطة وماكياج بسيطا ملائما لاطلالتها.