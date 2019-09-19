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أخبار العالم

إخوان تونس تعلن مرشحها في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:17 م
الجولة الثانية لانتخابات
الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التونسية
رويترز
قالت حركة النهضة الإسلامية، إخوان تونس، اليوم الخميس إنها ستدعم أستاذ القانون السابق قيس سعيد في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة أمام منافسه قطب الإعلام المحتجز نبيل القروي.

وفاز سعيد والقروي في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الأحد الماضي، إذ تغلبا على زعماء سياسيين كبار ليصلا إلى جولة الإعادة.

وتمثل هذه النتيجة إعلانا واضحا برفض الناخبين للقوى السياسية الراسخة التي هيمنت على المشهد السياسي بعد ثورة عام 2011، والتي فشلت في معالجة مصاعب اقتصادية منها ارتفاع معدل البطالة والتضخم.

وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما جاء القروي في المركز الثاني بنسبة 15.6 بالمئة. ومن بين المرشحين الآخرين وعددهم 24 مرشحا، رئيس الوزراء ورئيسا وزراء سابقان ورئيس سابق ووزير للدفاع. وجاء مرشح حركة النهضة الإسلامية عبدالفتاح مورو في المركز الثالث بنسبة 12.9 بالمئة.

وانضمت النهضة التي تلقت صدمة بهزيمة غير متوقعة إلى صفوف الداعمين لسعيد.

وقال محمد بن سالم القيادي بحزب النهضة إنه تقرر دعم سعيد لأنه أقرب إلى روح الثورة ونظيف اليدين.

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