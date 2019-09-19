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فن

ياسمين صبرى تخطف الأنظار بـ الجونة السينمائى.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:01 م
صدى البلد
أحمد البهى
حرصت الفنانة ياسمين صبري على حضور مهرجان الجونة فى دورته الثالثة، حيث تمكنت من خطف الأنظار بإطلالتها.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة جريئة، مرتدية فستان ستان اخضر غامق، مكشوفا يأخذ قصة الكتف والكتف، وذا فتحة من الساق، وبه بعض الاكسسوارات من جانب الفستان التى تشبه فرع الشجرة، وهو ما ظهرت به في العام الماضي لمهرجان الجونة باللون الاخضر.

يشار الى ان الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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