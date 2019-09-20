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مرأة

رقيق جدا.. أسماء أبو اليزيد بفستان أبيض يبرز جمالها

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة أسماء أبو اليزيد التى ظهرت من خلالها بإطلالة عصرية أنيقة.

وتألقت اسماء خلال ظهورها بالمهرجان بفستان ابيض رقيق وهادئ بكتف وكتف ومطرز باللون الفضي ، ارتدت أسماء حزام فضي على شكل اوراق الشجر بالوسط ، وامسكت بيدها ورتفيه باللون الابيض .

واعتمدت مكياج وتسريحة بسطة جدا من خلال ابراز بعض الخصلات من الامام ، يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري عربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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