رانيا علوانى: بستخدم السوشيال ميديا لـ تشجيع الرياضة.. فيديو

قالت رانيا علوانى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، إنه تم إنشاء آلاف الحسابات الوهمية باسمها على السوشيال ميديا.



وأضافت رانيا علواني، خلال استضافتها ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنها اضطرت للإبلاغ عن تلك الحسابات لأنها أساءت لها كثيرا.



وأشارت عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، إلى أنها كانت تحاول استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع 28 لعبة رياضية مصرية.



وأوضحت رانيا علوانى، أنها لن ترد على الانتقادات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي مستقبلا، معقبة: «مش هرد على الانتقادات المسيئة على تويتر الفترة الجاية.. اللي بينتقد بطريقة مش لطيفة من الأفضل إني أسكت».

