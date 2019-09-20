اخبار الرياضة.. كواليس اختيار حسام البدري مدربا لمنتخب مصر.. ملامح الجهاز الفني الجديد.. و تعليق حسام حسن.. قرار مرتضى بشأن السوبر

نشر موقع صدى البلد، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالآتي:- رحب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك والأهلي السعودي السابق بالعودة للتدريب، عبر بوابة الأخير والتي تمت إقالة مدربه بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة لكن بشرطين.- بات جمهور الكرة المصرية في حيرة من أمره وفي ملل شديد من كثرة الانتظار لإعلان اسم المدير الفني لمنتخب مصر الذي طال أكثر من شهر ونصف منذ رحيل المدير الفني السابق خافيير أجيري.- أعلن اتحاد كرة القدم بقيادة عمرو الجناينى تعيين حسام البدرى مديرا فنيا للمنتخب الوطنى الأول خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تم إقالته عقب خروج المنتخب من منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية الماضية .- نشر حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، صورة تجمعه بعاهل الأردن الملك عبدالله الثانى، على الصفحة الرسمية له، حينما كان يقود منتخب الأردن لكرة القدم كتعليق على خبر تعيين حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر، في إشارة منه أنه كان الأحق بقيادة منتخب بلاده.- كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موعد ومكان لقاء الفريق الأبيض أمام الترجى الرياضى التونسى فى السوبر الأفريقي .