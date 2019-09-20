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رياضة

اخبار الرياضة.. كواليس اختيار حسام البدري مدربا لمنتخب مصر.. ملامح الجهاز الفني الجديد.. و تعليق حسام حسن.. قرار مرتضى بشأن السوبر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:08 ص
أحمد هاني
نشر موقع صدى البلد، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالآتي:

خاص .. جروس يوافق على العودة إلى الاهلي السعودي بشرطين

- رحب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك والأهلي السعودي السابق بالعودة للتدريب، عبر بوابة الأخير والتي تمت إقالة مدربه بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة لكن بشرطين.

كواليس اللحظات الأخيرة لاختيار حسام البدري مديرا فنيا لـ منتخب مصر

- بات جمهور الكرة المصرية في حيرة من أمره وفي ملل شديد من كثرة الانتظار لإعلان اسم المدير الفني لمنتخب مصر الذي طال أكثر من شهر ونصف منذ رحيل المدير الفني السابق خافيير أجيري.

رجال حسام البدرى .. ننشر ملامح الجهاز الفنى الجديد لـ منتخب مصر

- أعلن اتحاد كرة القدم بقيادة عمرو الجناينى تعيين حسام البدرى مديرا فنيا للمنتخب الوطنى الأول خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تم إقالته عقب خروج المنتخب من منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية الماضية .

تعليق حسام حسن على تعيين البدري مديرا فنيا للمنتخب

- نشر حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، صورة تجمعه بعاهل الأردن الملك عبدالله الثانى، على الصفحة الرسمية له، حينما كان يقود منتخب الأردن لكرة القدم كتعليق على خبر تعيين حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر، في إشارة منه أنه كان الأحق بقيادة منتخب بلاده.

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن السوبر الأفريقي

- كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موعد ومكان لقاء الفريق الأبيض أمام الترجى الرياضى التونسى فى السوبر الأفريقي .

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