خاص .. جروس يوافق على العودة إلى الاهلي السعودي بشرطين

رحب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك والأهلي السعودي السابق بالعودة للتدريب، عبر بوابة الأخير والتي تمت إقالة مدربه بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة لكن بشرطين.



وقال محمد حبشي وكيل أعمال وكيل أعمال المدرب السويسرى كريستيان جروس، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه لم يتلق أي اتصالات من أي مسؤول من النادي الأهلي السعودي ، للتعاقد مع جروس وهو متواجد حاليًا في سويسرا.



وأكد حبشي، أن جروس لا يملك أي مانع في العودة إلى التدريب في الدوري السعودي وبشكل خاص الأهلي، إلا في حالتين هما وجود مشروع جيد ومقابل مادي يليق به.



وارتبط اسم أكثر من مدرب بقيادة الأهلي السعودي خلال الفترة المقبلة بعد إقالة برانكو، أبرزهما جروس و دياز المدير الفني للهلال وبيراميدز السابق.