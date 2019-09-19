رجال حسام البدرى .. ننشر ملامح الجهاز الفنى الجديد لـ منتخب مصر

أعلن اتحاد كرة القدم بقيادة عمرو الجناينى تعيين حسام البدرى مديرا فنيا للمنتخب الوطنى الأول خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تم إقالته عقب خروج المنتخب من منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية الماضية .



وكلف اتحاد الكرة حسام البدرى ، بتشكيل جهازه المعاون له فى المنتخب خلال الفترة المقبلة ، في ظل الرغبة فى تكشيل جهاز فنى متكامل قوى يقود الفراعنة إل النتائج المميزة خلال الفترة المقبلة .



وتشير كافة التوقعات والمؤشرات إلى أن هناك مجموعة من الأسماء تقترب من الجهاز المعاون لحسام البدرى فى المنتخب الوطنى ، ويأتى على رأس هذه الأسماء أحمد أيوب المدرب العام معه فى الأهلى وكذلك الحال بالنسبة لسيد معوض المدرب المساعد الدائم معه ، وكذلك الحال بالنسبة لطارق سسليمان مدرب حراس المرمى رغم وجود قناعات كاملة من قبلة لجنة اتحاد الكرة بتعيين أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك فى هذا المنصب.



ويعد أحمد حسن أبزر الأسماء المرشحة لتولى منصب مدير المنتخب فى جهاز حسام البدرى ، ومعه أيضا هادى خشبة .