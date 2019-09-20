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رياضة

الدوري الأوروبي .. تعرف على جميع نتائج اليوم الأول من البطولة.. مفاجآت صادمة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:46 ص
صدى البلد
أحمد هاني
انتهى اليوم الأول من بطولة الدوري الأوروبي بنتائج مفاجئة من بعض الأندية الكبرى، وعلى رأسها فريق بشكتاش التركي المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي المصري محمد النني.

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا بشق الأنفس على ضيفه أستانا بطل كازاخستان، بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية عشر لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

هدف اللقاء الوحيد أحرزه اللاعب الشاب ماسون جرينوود فى الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني.

فاز روما بسهولة على فريق بلدية اسطنبول التركي في بداية مشواره بدور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي بأربعة أهداف نظيفة على ملعب الأولمبيكو دي روما.

وفي نفس المجموعة فاز فريق ولفسبرجر النمساوي بنتيجة مفاجئة للغاية على بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني على ملعب الألماني برباعية نظيفة سجلها فيسمان وريتزماير وهدفين لماريو ليتغيب.

إليكم جميع نتائج أول يوم من بطولة الدوري الأوروبي على النحو التالي..

الدوري الأوروبي .. تعرف على جميع نتائج اليوم الأول من البطولة.. مفاجآت صادمة
الدوري الأوروبي .. تعرف على جميع نتائج اليوم الأول من البطولة.. مفاجآت صادمة

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