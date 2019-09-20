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فن

بالأخضر.. ياسمين صبري تخطف الأضواء بمهرجان الجونة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:36 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
مصطفى كرم
شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي.

وحلت ياسمين صبري بإطلالة انيقة بارتدائها فستان أخضر مكشوف من الاسفل مع إسدال شعرها على كتفها ووضع ميكب خفيف علي وجهها مع احمر الشفايف لابراز جمالها وانوثتها.

ولقيت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.

ويعد مهرجان الجونة فرصة لعرض العديد من الأفلام المتنوعة من أجل الجماهير الشغوفة بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما، ومن أولويات مهرجان الجونة السينمائي، ويهدف المهرجان إلى تواصل صناع الأفلام من المنطقة مع نظرائهم الدوليين من أجل تنمية روح التعاون والتبادل الثقافي.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورتة الثالثة ويستمر المهرجان حتي يوم 27 سبتمبر.

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