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فن

اخبار الفن ..رانيا يوسف بإطلالة جريئة في الجونة السينمائي.. والجمهور: نسيتي إيه المرة دي.. بالأخضر ياسمين صبري تخطف الأضواء بالمهرجان

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:25 ص
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

بحضور مينا مسعود ونجوم مصر والوطن العربي.. افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي وسط أجواء ساحرة
انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي وسط أجواء ساحرة، بدءا من السجادة الحمراء التي شهدت توافد العديد من نجوم مصر والوطن العربي، حيث حرص المهندس نجيب ساويرس – مؤسس مهرجان الجونة السينمائى والمهندس سميح ساويرس .
لمزيد من التفاصيل
https://www.elbalad.news/3987504

رانيا يوسف بإطلالة جريئة في الجونة السينمائي.. والجمهور: نسيتي إيه المرة دي
نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
ظهرت الفنانة رانيا يوسف، بإطلالة جريئة مرتدية فستانا مكشوفا من الأمام ذا فتحة ساق تكشف عن ساقها بالكامل، ولكن تميز الفستان بالأناقة ولونه الهادئ "الأوكسديه".
https://www.elbalad.news/3987531

بالأخضر.. ياسمين صبري تخطف الأضواء بمهرجان الجونة
شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي.
لمزيد من التفاصيل
https://www.elbalad.news/3987546

بفستان مكشوف الساق .. مي عمر بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة
شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورة جديدة لها مز مهرجان الجونة السينمائي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
لمزيد من التفاصيل
https://www.elbalad.news/3987560


نورهان: سعيدة بردود الأفعال عن مسلسل بحر
قالت الفنانة نورهان إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن مسلسل " بحر " أمام النجم ماجد المصري .
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https://www.elbalad.news/3987568

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