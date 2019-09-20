اخبار الفن ..رانيا يوسف بإطلالة جريئة في الجونة السينمائي.. والجمهور: نسيتي إيه المرة دي.. بالأخضر ياسمين صبري تخطف الأضواء بالمهرجان

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:



بحضور مينا مسعود ونجوم مصر والوطن العربي.. افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي وسط أجواء ساحرة

انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي وسط أجواء ساحرة، بدءا من السجادة الحمراء التي شهدت توافد العديد من نجوم مصر والوطن العربي، حيث حرص المهندس نجيب ساويرس – مؤسس مهرجان الجونة السينمائى والمهندس سميح ساويرس .

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https://www.elbalad.news/3987504



رانيا يوسف بإطلالة جريئة في الجونة السينمائي.. والجمهور: نسيتي إيه المرة دي

نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ظهرت الفنانة رانيا يوسف، بإطلالة جريئة مرتدية فستانا مكشوفا من الأمام ذا فتحة ساق تكشف عن ساقها بالكامل، ولكن تميز الفستان بالأناقة ولونه الهادئ "الأوكسديه".

https://www.elbalad.news/3987531



بالأخضر.. ياسمين صبري تخطف الأضواء بمهرجان الجونة

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي.

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https://www.elbalad.news/3987546



بفستان مكشوف الساق .. مي عمر بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورة جديدة لها مز مهرجان الجونة السينمائي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

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نورهان: سعيدة بردود الأفعال عن مسلسل بحر

قالت الفنانة نورهان إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن مسلسل " بحر " أمام النجم ماجد المصري .

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