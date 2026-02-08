قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشرى| الزراعة تطرح اللحوم والياميش بتخفيضات 25%.. خريطة المنافذ
بيراميدز يضيف الثاني في شباك ريفرز يونايتد بـ دوري أبطال إفريقيا
اللواء وائل ربيع: مصر والصومال تواجهان التحديات في منطقة القرن الإفريقي
بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
تألق مرموش.. شوط أول سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص
أهلي طرابلس يتعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز
الجيش السوري يرفع العلم الوطني فوق مطار القامشلي
بعد اقتحامها.. مواجهات بين قوات الإحتلال و سكان بلدة بيتا جنوب نابلس

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، و سكان بلدة بيتا جنوب نابلس، مساء اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".


 

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، تخللها إطلاق الرصاص، و قنابل الغاز السام، كما جرى مداهمة عدة منازل في البلدة.

و في وقت سابق، استشهد 3 فلسطينين شابان وفتاة، صباح اليوم الأحد برصاص وقصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف اطلاق النار.
 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد الشاب برصاص آليات الاحتلال في منطقة أبو العجين شرق دير البلح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شابة استشهدت صباح اليوم متأثرة بإصابتها بقصف الاحتلال منزل عائلتها بشارع الداخلية وسط مدينة رفح، خلال الحرب، لتلتحق بأطفالها الشهداء الأربعة.

يذكر أن مواطنا استشهد صباح اليوم، وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء قصف الاحتلال المدفعي على بيت لاهيا شمال القطاع.

وباستشهاد المواطنين الثلاثة منذ صباح اليوم، ترتفع حصيلة الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 579، وإجمالي الإصابات إلى 1,544، فيما جرى انتشال 717 جثمانا.

الدكتور سامي فوزي

رئيس الكنيسة الأسقفية: سمعان الشيخ كان شاهدا على تحقيق وعود الله

الدكتورة إيمان كريم والنائبة سحر البزار

القومي لذوي الإعاقة ولجنة العلاقات الخارجية بالنواب يناقشان سبل التعاون المشترك

الوطنية للصحافة

الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش الثلاثاء المقبل

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

