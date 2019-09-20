بفستان مكشوف الأكتاف.. بشرى بإطلالة جديد بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة

شاركت الفنانة بشري جمهور بصورة جديدة لها عبر صفحتها بإنستجرام من مدينة الجونة بعد انتهاء الحفل الافتتاحي لمهرجان الجونة في دورته الثالثة مع الفنان مينا مسعود .



وحلت بشري بإطلالة جديدة بإرتدائها فستان بنفسجي قصير مكشوف الأكتاف مع وضع ميك آب خفيف على وجهها مع احمر الشفايف.



وعلقت بشرى على الصورة قائلة "مع الموهبة النجم مينا مسعود".



يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.