اخبار الحوادث .. سيولة تامة بالطرق الصحراوية .. حكاية عصابة التسول بإكراه الأطفال في الجيزة .. جردها والدها من ملابسها وشقيقاه تحرشا بها.. قاصر كرداسة تكشف عملية اغتصابها



أفادت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، بأن الحالة المرورية اليوم الجمعة على الطرق الصحراوية تشهد سيولة تامة على أغلب الأنحاء، وأن غرفة العمليات لم تتلقَ أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.





استمرار أعمال الإصلاحات على طريق السويس الصحراوي

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس 37 متهما من تجار المخدرات والأسلحة النارية بعد إلقاء قوات الأمن القبض عليهم في مداهمات شنتها على عدد من البؤر الاجرامية أمس.





استغلوا 5 أحداث.. حكاية عصابة التسول بإكراه الأطفال في الجيزة



أمرت النيابة العامة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم باستغلال أطفال أحداث في التسول.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل استغلال عاطلين لأطفال أحداث في التسول بالشارع.

قالت الإدارة العامة للمرور إنه تم اتخاذ الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بطريق السويس الصحراوي، في إطار أعمال التطوير والتوسعة.أمرت النيابة العامة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم باستغلال أطفال أحداث في التسول.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل استغلال عاطلين لأطفال أحداث في التسول بالشارع.



جريمة هزت الرأى العام بمحافظة قنا، بدأت تفاصيلها باختفاء الطفل أحمد .س .أ 11 عامًا، بعد صلاة الجمعة، أثناء توجهه لإحضار بعض المتطلبات للمنزل، لكنه لم يعود إلى المنزل كما هو المعتاد التزامه بالمواعيد، وهو ما تسبب فى حالة القلق لدى والديه اللذين اعتادا على احترام نجلهما للمواعيد، فخرجا يبحثان عنه فى المنطقة المحيطة.





تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة كرداسة بتقديم فتاة تدعى سارة.ع ١٥ سنة بدون عمل بتضررها من والدها وعميها الاثنين، وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الفتاة قررت بقيام والدها بإجبارها على خلع ملابسها والتحرش بها.

اتهمت فتاة قاصر والدها وعميها بالتحرش بها واغتصابها عدة مرات وتصويرها عارية وتمكنت مباحث كرداسة من إلقاء القبض عليهم.تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة كرداسة بتقديم فتاة تدعى سارة.ع ١٥ سنة بدون عمل بتضررها من والدها وعميها الاثنين، وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الفتاة قررت بقيام والدها بإجبارها على خلع ملابسها والتحرش بها.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مركز شرطة جهينة يفيد ورود بلاغ بمصرع عروسين داخل غرفة نومهما بقرية فزارة الغربية مركز جهينة، وانتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وتبين من الفحص وفاة كل من "خالد.ك" 24 عاما، عامل، وزوجته "شريهان.ع" 20 عاما، داخل غرفة نومهما.

صرحت النيابة العامة بدفن جثتي عروسين توفيا إثر تناولهما طعاما فاسدا، بعدما كشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مركز شرطة جهينة يفيد ورود بلاغ بمصرع عروسين داخل غرفة نومهما بقرية فزارة الغربية مركز جهينة، وانتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وتبين من الفحص وفاة كل من "خالد.ك" 24 عاما، عامل، وزوجته "شريهان.ع" 20 عاما، داخل غرفة نومهما.

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